Депутат Нилов прокомментировал предложение сажать на 10 лет за поджоги, повлекшие гибель спасателей

В Госдуме оценили предложение сажать на 10 лет за повлекшие гибель пожарных поджоги Анатолий ЖДАНОВ Фото:

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов оценил предложение об ужесточении наказания за поджоги в тех случаях, когда они влекут гибель пожарных.

«В целом, не говоря о конкретной инициативе, вопрос о дополнительной ответственности в связи с гибелью пожарных в случае умышленного поджога имеет право на существование, он должен быть рассмотрен, и его следует всесторонне обсудить», — цитирует депутата RT.

Напомним, ранее идею ужесточить наказание до 10 лет лишения свободы за поджоги, повлекшие гибель спасателей, предложил руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. Он отметил, что сейчас за такие преступления предусмотрено максимальное наказание до пяти лет лишения свободы, передает телеканал «360».

В своем предложении Курдесов упомянут пожар на «Невской мануфактуре», который произошел 12 апреля. Тогда во время тушения огня погиб один из пожарных. Одной из причин пожара мог стать поджог, передает Пятый канал.