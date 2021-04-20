В МИД РФ назвали нормальной практикой ограничение прохода судов через Керченский пролив
Заместитель главы министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал прохода судов через Керченский пролив нормальной практикой, если там проходят учения.
- Я обращаю внимание на то, что никаких ограничений для торгового судоходства, для использования украинских портов на Азовском море введено не было. А что касается ограничений тех или иных зон, где проводятся учения, это общепринятая международная практика. Мы действуем, строжайшим образом следуя соответствующим договорённостям многостороннего характера и любым другим договорённостям, в которых участвует Россия, — заявил Рябков.
Ранее руководитель пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон "глубоко обеспокоен" решением России приостановить проход зарубежных военных кораблей и других иностранных государственных судов в своих территориальных водах Черного моря. Нед Прайс утверждает, что "это представляет собой еще один пример неспровоцированной эскалации".