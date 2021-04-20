МИД РФ о возможной встрече Путина и Байдена: многое будет зависеть от дальнейших действий США

Сергей Рябков GLOBAL LOOK PRESS Фото:

Говорить о месте и времени возможной встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена преждевременно, заявил журналистам замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков, отметив, что многое будет зависеть от дальнейших действий Вашингтона.

«Это преждевременно, и близко к этому мы не подошли … вопрос поставлен американской стороной, мы находимся в самом начале анализа этой ситуации … подготовка включает конкретику, пока до конкретики не дошло. Вопрос, конечно, большой в том, как себя дальше будут вести США», - заявил замглавы МИД РФ.

Напомним, в ходе состоявшегося 13 апреля телефонного разговора американский лидер предложил российскому коллеге провести встречу в ближайшие месяцы в третьей стране. Позже в Кремле сообщили, что Вашингтон предложил провести встречу глав государств в одной из европейских стран. Как писал сайт kp.ru, Чехия предлагала принять саммит Россия-США в Праге, Финляндия также предложила свою страну в качестве площадки для проведения встречи.