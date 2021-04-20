Верховный суд освободил экс-губернатора Михаила Меня под подписку о невыезде Евгения ГУСЕВА Фото:

Российский Верховный суд освободил обвиняемого в растрате 700 миллионов рублей бывшего главу Ивановской области Михаила Меня под подписку о невыезде. Об этом во вторник, 20 апреля, сообщили в пресс-службе суда.

- Суд принял решение изменить меру пресечения с запрета определенных действий на подписку о невыезде, - говорится в сообщении, которое цитирует издание РИА Новости.

До этого экс-губернатору было запрещено выходить из дома больше, чем на два часа в сутки, а также общаться с другими фигурантами и свидетелями дела, пользоваться телефоном и сетью.

Экс-глава Минстроя Михаил Мень, был задержан осенью минувшего года по делу о растрате бюджетных средств. Тогда ему была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

По версии следователей, в 2011 году Мень, в том время занимавший пост главы Ивановской области, издал указ, на основании которого организация «Ивановский бройлер» под видом займов получила 700 миллионов рублей. На следующий день эти деньги похитила преступная группа, которую Мень организовал вместе с бенефициарами группы компаний «Продо». Свою причастность к преступлению бывший губернатор отрицает.