Турэксперты рассказали, как изменилась стоимость поездок по России на майские праздники

На популярные южные направления цены за последние два года снизились

Эксперты рассказали, как извинились цены на перелеты по России Алексей КОСЕНЧУК Фото:

За последние два года средний чек на авиаперелеты по России на майские праздники снизился с 6,6 тысячи рублей до 6,4 тысячи. Об этом рассказали представители сервисов планирования путешествий.

По словам экспертов, в начале мая россияне традиционно предпочитают посещать Сочи, Симферополь, Калининград и Санкт-Петербург. При этом в 2021 году приостановка авиасообщения с Турцией и Танзанией еще больше увеличила спрос на эти направления.

«По данным организации, за два года заметнее всего изменилась цена на полеты по южным направлениям. Так, летать в Симферополь из разных регионов России стало в среднем на 10% дешевле: стоимость авиабилета на одного человека в одну сторону на майские каникулы сократилась до 7 тысяч рублей. В свою очередь, полет до Краснодара подешевел на 5% — до 5,2 тысячи рублей», - цитирует представителя сервиса OneTwoTrip RT.

При этом цены на ряд других востребованных направлений все-таки выросли. Так, на 5% подорожали билеты в Санкт-Петербург и Сочи. А вот билеты до Москвы, Калининграда, Анапы и Казани остались на прежнем уровне.

Напомним, накануне турэксперты назвали самые востребованные направления для отдыха на майские праздники у россиян. Самым популярным стал маршрут Москва – Симферополь. Также в тройку лидеров попали Сочи и Краснодар, передает телеканал «360».

Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что после прекращения авиасообщения с Турцией в стране продолжают оставаться порядка 90 тысяч туристов из России. Ожидается, что большинство из них вернутся на родину к майским праздникам, передает Пятый канал.