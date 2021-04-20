Данные тысяч компаний России слили в Сеть

Информацию используют для взлома корпоративных аккаунтов и организации атак на сотрудников

Данные тысяч российских компаний "утекли" в Сеть РАСЮК Татьяна Витальевна Фото:

В публичном доступе в Сети появились данные нескольких сотен крупных и тысяч небольших компаний России. Все они размещали информацию в бесплатном онлайн-менеджере проектов Trello.

Как сообщил "Коммерсант", такими сервисами пользуется в основном малый и средний бизнес, однако иногда встречают и крупные компании. Специалисты предупредили, что при помощи полученных данных киберпреступники взламывают корпоративные аккаунты и организуют атаки на сотрудников.

- Это иллюстрация утечки, произошедшей не вследствие хакерской атаки, а в результате невнимательности или небрежности сотрудников компании, — рассказал гендиректор сервиса Infosecurity Кирилл Солодовников.

Ранее россиян предупредили, что хакеры планируют совершить масштабную кибератаку на счета россиян на майские праздники. В начале марта эксперты по кибербезопасности зафиксировали в DarkNet объявление о продаже доступа к коммутатору одного их мобильных операторов, при помощи которого злоумышленники могут перехватывать звонки и смс-сообщения.