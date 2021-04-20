МИД РФ выразил Украине протест после высылки российского дипломата

МИД России выразило Киеву протест после высылки российского дипломата Михаил ФРОЛОВ Фото:

В министерстве внутренних дел России заявили, что Москва выражает Киеву решительный протест после высылки российского дипломата из Украины.

В сообщении ведомства указано, что 19 апреля в посольство России в Киеве поступила нота МИД Украины об объявлении советника посольства персоной нон-грата. Причиной этому стала якобы деятельность, несовместимая с дипломатическим статусом.

- МИД России выражает решительный протест в связи с очередным недружественным шагом украинской стороны. Обвинения в адрес российского дипломата являются голословными и беспочвенными. Он не совершал действий, выходящих за рамки дипломатических функций, — гласит сообщение пресс-службы ведомства.

В МИД отметили, что высылаемый консул Украины собирал информацию для подготовки политических репрессий против украинцев с двойным гражданством. Таким образом, ведомство не может рассматривать высылку российского дипломата из Киева в качестве ответной меры, уточнили в министерстве.