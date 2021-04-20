Меркель: Германия приняла решение в пользу "Северного потока - 2"

Ангела Меркель. GLOBAL LOOK PRESS Фото:

Берлин, несмотря на мнение других стран Европейского Союза, принял решение в пользу проекта газопровода «Северный поток – 2». Такое заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель.

«Хочу указать, что газ не "Северного потока - 2", который пока не прокачивается, а газ "Северного потока - 1" не хуже того, что идет транзитом через Украину или газ, который приходит из России через Турцию», - отметила немецкий канцлер.

Глава немецкого правительства также признала, что вокруг «Северного потока – 2» идет «политическая борьба».

Напомним, ранее госсекретарь при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон сообщил, что Париж и Берлин придерживаются разных позиций относительно газопровода «Северный поток–2», однако ведут дискуссии для их сближения. По его словам, проект может привести к «газовой зависимости от России».

Незадолго до этого в Германии отклонили требования экологов об отмене разрешения на укладку газопровода «Северный поток-2». После повторной проверки было решено, что выданное ранее разрешение на строительство трубопровода останется в силе.