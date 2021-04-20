Руководитель движения «За безопасность» предложил сажать на 10 лет за поджоги, повлекшие гибель пожарных

В России предложили сажать на 10 лет за повлекшие гибель пожарных поджоги. Фото: предоставлено спасателями

Общественный деятель, руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил лишать свободы на срок до десяти лет за поджоги, повлекшие гибель пожарных. Свое обращение он направил на имя главы МВД Владимира Колокольцева.

Общественник отметил, что сейчас в Уголовном кодексе предусмотрена только статья за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, в том числе в результате поджога, повлекшее по неосторожности смерть человека. И она предусматривает наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

«Прошу вас оценить целесообразность введения в данную статью нового положения, предусматривающего лишение свободы на срок до десяти лет за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений, в том числе с помощью поджога или иного общеопасного способа, повлекшее гибель сотрудника спасательных служб», — цитирует текст обращение RT.

В своем письме Курдесов напомнил о масштабном пожаре который произошел на здании Невской мануфактуры. Тогда во время тушения огня погиб один из пожарных, передает Москва 24.

Позже появилась информация, что одной из причин пожара мог стать поджог, передает телеканал «360».