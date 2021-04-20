Общее количество инфицированных за все время пандемии в стране составляет 4 718 854

В России 20 апреля 2021 года выявлено 8 164 новых случая заражения коронавирусом Иван МАКЕЕВ Фото:

В России за минувшие сутки выявили 8 164 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, по состоянию на вторник, 20 апреля 2021 года, общее число заболевших COVID-19 за все время пандемии в стране возросло до 4 718 854 человек. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным Оперативного штаба, за прошедшие 24 часа случаи заражения зафиксировали в 83 российских регионах. Наибольшее число заболевших снова выявили в Москве, где ежесуточный прирост инфицированных составил 1996. Второе место остается за Санкт-Петербургом, где заразилось 687 человек. Тройку замыкает Московская область с показателем 562 заразившихся.

Кроме того, за минувшие сутки зарегистрировали 379 летальных исхода, а вылечили 9 631 пациентов. За весь период пандемии жертвами вируса в России стали 106 307 заразившихся, всего выздоровели 4 343 229 человек, что составляет 92 процента от общего числа заболевших.