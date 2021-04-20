В России в 2020 предотвращено 44 теракта и задержано более 800 бандитов Михаил ФРОЛОВ Фото:

В прошлом году в России предотвращено 44 теракта, а также задержано более 800 бандитов и их пособников. Кроме того, была пресечена деятельность 71 террористической ячейки и заблокировано 66,5 тысячи террористических онлайн-материалов. Об этом сообщил Национальный Антитеррористический Комитет (НАК).

«В прошлом году на стадии подготовки пресечены 96 планировавшихся бандитами нападений. Особо отмечу, что пресечено совершение 44 террористических актов», - сообщил первый заместитель руководителя аппарата НАК Игорь Кулягин

По его словам, в 2020 году были уничтожены уничтожено 156 тайников с оружием и боеприпасами, а из оборота изъяли свыше 600 единиц огнестрельного оружия, 134 самодельных взрывных устройства, а также более 100 тысяч патронов и более 3 тысяч мин, гранат и других боеприпасов.

Напомним, ранее ФСБ рассказали об итогах своей деятельности. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России во взаимодействии Министерством внутренних дел РФ и Росгвардией пресекла деятельность 55 подпольных оружейников в 21 российских регионах, и изъяла более 220 единиц оружия.