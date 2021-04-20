На Курилах прошли учения по отражению авианалёта ракетами комплекса С-300В4

На Курилах состоялись учения по отражению авианалёта ракетами комплекса С-300В4 Юлия ПЫХАЛОВА Фото:

В ходе состоявшихся военных учений на Курилах боевые расчеты C-300В4 отразили авианалёт «противника». Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

«В Восточном военном округе в рамках контрольной проверки с расчетами ЗРС С-300В4, дислоцированными на Курильских островах, проведена тренировка по обнаружению, классификации и уничтожению воздушных целей», - сообщили в пресс-службе ВВО.

Как уточнили в пресс-службе ВВО, во время учения дежурные силы по противовоздушной обороне (ПВО) получили сообщение о нарушении воздушных границ России летательными аппаратами условного противника, после чего расчеты С-300В4 были приведены в готовность, и выполнили поиск, опознавание и сопровождение воздушных целей, которые имитировали авианалёт «противника». С-300В4 произвели по целям электронные пуски зенитными управляемыми ракетами и «уничтожили» авиацию противника.

«После захвата целей на сопровождение, для повышения эффективности поражения, командирами принято решение на их уничтожение с рассредоточением огня», - говорится в сообщении.

Напомним, накануне Северный флот России начал масштабные учения в Арктике.